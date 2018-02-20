Boydak ailesine operasyonda 1 tutuklama

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı görevlilerinin incelemeleri neticesinde 17/25 Aralık 2013 olaylarının akabinde mali bünyesi bozulan Müflis Asya Katılım Bankası AŞ’nin likiditesini iyileştirmek amacıyla FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri veya destekçilerine bankaya mevduatlarını yatırmaları hususunda örgüt lideri tarafından çağrıda bulunulduğunun, çağrı üzerine üye ve destekçilerin bankaya mevduat yapmaya, hesap açmaya veya bakiye artırmaya başladıklarının belirlenmesinin ardından KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Boydak ailesinden 9 kişinin yakalanması için Kayseri, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Yapılan operasyonda Boydak ailesinden M.E.B., A.B., S.B., İ.B., M.B. ve Y.B. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltında bulunan şahıslardan S.B., Y.B., M.E.B. ve İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B., M.E.B. ve İ.B. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken, S.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.