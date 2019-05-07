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Boydak Holding eski genel müdürünü eski eşi ihbar etmiş

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski genel müdürü ve bazı şirketlerde eski yönetim kurulu üyesi Nafiz T.'yi eski eşinin ihbar ettiği ortaya çıktı.

Boydak Holding eski genel müdürünü eski eşi ihbar etmiş

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Nazif T. ile avukatı hazır bulundu. Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açılan Nazif T., “Boydak Holding’de çok önceden genel müdürlük yaptım. Boytaş, Türkiye Finans gibi 5-6 şirkette yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Eski eşim A.D. beni ihbar ediyor ve gizli tanık yapılıyor. 60 yaşında adamım, sadece Boydak’ta çalıştım diye üzerime suç atılmaya çalışılıyor” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda Boydak ana dosyasında bahsi geçen şirketlerle ilgili MASAK raporlarının bu dosyaya alınıp incelenmesine karar vererek duruşmayı Temmuz ayına erteledi.
 

İHA

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