Boydak Holding'ten Soruşturma açıklaması

Boydak Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Boydak Holding, Boytaş Mobilya ve Yön Pazarlama hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldığı yönündeki ulusal ve yerel basın kuruluşlarında habere konu olan şikayet 22.07.2011 tarihinde yapılmış olup, 2.11.2011 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından şikayetin reddi ve soruşturma açılmaması yönünde karar verilmiştir. Şikayetçi tarafın Rekabet Kurulunun vermiş olduğu kararın iptali için 13. Danıştay dairesine yapmış olduğu başvurusu neticesinde karar iptal olmuş ve Rekabet Kurulu 04.04.2019 tarihli kararı ile soruşturma açılmasına karar vermiştir. Söz konusu soruşturmaya konu şikayet 2011 tarihli olup; Boydak Holding ve bağlı şirketlerin TMSF yönetimine dahil olduğu döneme ait değildir. Boydak Holding ve tüm şirketleri olarak rekabetin tüm sektör için besleyici bir mekanizma olduğuna inanıyor Rekabetin Korunması hakkındaki Kanun ve İlgili mevzuat hükümlerini tüm çalışma alanlarımızda önemsiyor ve uyguluyoruz. 2011 yılındaki şikayet konusuna ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi.

