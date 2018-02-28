Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BOYDAKLARLA GÜLEN’İN BAĞLANTISI ŞİRKET ÜZERİNDEN ÇIKTI

Fetulluh Gülen'in yeğeni Zehra Kurucan ve eşi Ahmet Kurucan ile Sami Boydak ve eşi Sema Boydak'ın Amerika'da Boydak Holding’e ait şirket aracılığıyla sık sık görüştükleri ortaya çıktı.

BOYDAKLARLA GÜLEN’İN BAĞLANTISI ŞİRKET ÜZERİNDEN ÇIKTI
Amerika'da Boydak Holding'e bağlı Sunset International şirketinin başında bulunduğu süre içinde onlarca kere Amerika'ya gelip giden Sami Boydak'ın bu ziyaretlerinin araştırılması sonrasında çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Söz konusu ziyaretlere eşi Sema Boydak ile giden Sami Boydak’ın ziyaretler esnasında, Fetullah Gülen'in kız kardeşinin kızı olan Zehra Kurucan ile sık sık görüştükleri tespit edildi. Halen tutuklu bulunan Memduh Boydak’ın da sık sık aynı görüşme ağı içinde olduğu, görüşmelerin Sunset şirketinin Bilici soyadlı ortağı tarafından sağlandığı da ortaya çıktı.

Sami Boydak 19 Şubat’ta tutuklanmıştı
19 Şubat’ta Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Boydak ailesinden 10 şüpheli hakkında 17-25 Aralık olaylarında FETÖ liderinin üyeleri ve destekçilerine Bank Asya’ya mevduat yapma, hesap açma ve bakiye artırma çağrısında bulunmasının ardından Bank Asya’ya destek oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarmıştı. Boydaklardan Sema, Ayşe, Merve, Yusuf, Mehmet Emin, İbrahim Boydak çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, Sami Boydak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sunset hakkında
2001 yılında Sunset International, İstikbal ve Bellona markalarını, Amerika’da pazarlamak amacıyla kuruldu. Wall-Mart, Target ve JC Penney gibi dev mağaza zincirlerinin internet siteleri üzerinden de pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir. Sunset International Trade LLC, New Jersey ABD'de faaliyete geçti. Orpaş Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. kuruldu.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.