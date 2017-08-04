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Bu da uyuşturucu tacirinin ‘tişörtü’

Kayseri polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltında bulunan şahıs, ismi esrar markası olan dünyaca ünlü sanatçı Bob Marley'in fotoğrafı bulunan tişört ile sağlık kontrolüne gelmesi dikkat çekti.

Bu da uyuşturucu tacirinin ‘tişörtü’
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonda satışa hazır vaziyette 21 parça halinde ayrı ayrı fişeklenmiş bonzai ve metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan rulo şeklinde alüminyum folyo ve 1 adet av tüfeği ile 1 adet tabanca ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin üzerinde bulunan ve ismi esrar markası olan dünyaca ünlü sanatçı Bob Marley'in tişörtünün bulunması dikkat çekti.
Reggae müzik efsanesi Bob Marley'in ailesi 2014 yılında sanatçının adının dünyanın ilk küresel esrar ve esrar ürünleri markası olacağını açıklamıştı.
İHA
 
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