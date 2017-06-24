Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BU DA YÜZSÜZ UYUŞTURUCU TACiRi

Kayseri polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda üzerinde 206 gram uyuşturucu maddesi ile yakalanan 1 kadın, sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere "Çektiğiniz ayıp değil mi?" dedi ve vurmaya çalıştı.

BU DA YÜZSÜZ UYUŞTURUCU TACiRi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda N.G. (23) isimli kadın, üzerinde 2 parça halinde 206.18 gram metamfetamin maddesi ile yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolüne getirilen N.G., burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına beddua ederek, "Çektiğiniz ayıp değil mi?" diyerek saldırmak istedi.
N.G. daha sonra polis aracına bindirilerek adliyeye götürüldü.
İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTacirKayseriEmniyetGazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.