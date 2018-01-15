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BU KAZADAN SAĞ ÇIKTI

Kahramanmaraş’ta kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan Kayseri plakalı tır, önce şarampole sonra metruk binaların üzerine uçtu.

BU KAZADAN SAĞ ÇIKTI
Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Gelmez’in kullandığı 38 GG 835 plakalı eşya yüklü tır Kayseri’den Kahramanmaraş istikametine seyir halinde iken Beşoluk Mahallesi’nde yağmur ve diğer araçlardan sızan yağ atıkları nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan tır, bariyerleri de aşarak yol kenarında yer alan metruk binaların üzerine uçtu. Kazayı tır sürücü burnu bile kanamadan atlatırken, tırda maddi hasar oluştu.
“Yağlı yollar kazalara neden oluyor”
Karayollarında yaşanan atık yağlar yüzünden özellikle ağır vasıta sürücülerinin kaza yaptığını öne süren sürücü Önder Gelmez, “Kayseri’den çıktık Kahramanmaraş’a ilerliyorduk. Yolun kaygan olmasından dolayı kaza yaptık. Yollara astar atılmıyor. Süratim saatte 50 kilometre idi. Frene basamadan aşağıya kaydı. Bizim karayollarından tek ricamız Sarız’la Yeşilkent arası, Tekir’le Kahramanmaraş arasında biz büyük tır şoförleri çok büyük sıkıntı çekiyoruz” dedi.


 

İHA

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