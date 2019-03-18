Bu Kez Uyuşturucu Sanığı, Tanıkları Yalanladı

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık G.E. ile avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık G.E., mahkemede arkadaşlarına bazen para karşılığında uyuşturucu madde sattığını, bazen de parasız verdiğini söyleyerek, pişman olduğunu ifade etti. Daha sonra tanık olarak sanığın arkadaşları A.R., A.A., H.E. ve Ö.A. mahkeme salonuna alınarak dinlendi.



Tanıklar, sanık G.E.’den uyuşturucu almadıklarını söyleyince, sanık G.E. elini kaldırıp söz alarak, “Ben uyuşturucu vermesem uyuşturucu bulamazsınız fakirler. Niye yalan söylüyorsunuz? Benden 50 TL karşılığında almadınız mı?” deyince duruşma salonundaki izleyicileri hem şaşırttı, hem de güldürdü.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık G.E.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay, daha sonra sanığa iyi hal indirimi uygulayarak neticeten 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık G.E.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

