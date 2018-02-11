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Bunalıma girdi çatıya çıktı

Hastane Caddesi’nde bir vatandaş, bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Bunalıma girdi çatıya çıktı

Bunalıma girdiği öne sürülen kişi, emniyet görevlilerinin ikna etmesiyle aşağıya indirildi. 



Olay Gevher Nesibe Mahallesi’ndeki Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, olay yerine gelen emniyet,112 görevlileri ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek çatıdan indirildi.

Haber: Kayseri Gündem
Foto: Selami Koca 

 

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