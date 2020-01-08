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Bunalıma girdi, kendini astı

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Bunalıma girdi, kendini astı

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Cihan A. (33) doğalgaz borusuna kendini astı. Eve gelen arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Cihan A.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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