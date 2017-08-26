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BUNALIMA GiREN KADIN 12. KATTAN ATLADI

 Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen kadın, 12. kattan atlayarak yaşamına son verdi. 

BUNALIMA GiREN KADIN 12. KATTAN ATLADI

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet mahallesi Fulya sokak üzerinde bulunan Hisar Konağı apartmanında meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Pakize K. (50) 12. kattaki dairelerinin penceresinden atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pakize K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Pakize K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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