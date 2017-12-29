Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bunalıma giren kadın intihar etti 

Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kafasına silahla ateş ederek intihar etti. 

Bunalıma giren kadın intihar etti 

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Beyler Sokak'ta meydana gelen olayda 45 yaşındaki N.Ö.'nin kafasına ateş ederek intihar etti. N.Ö.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriIntihar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.