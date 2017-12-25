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Bunalıma giren şahıs kendini astı

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, su borusuna kendini asarak yaşamına son verdi.

Bunalıma giren şahıs kendini astı
Edinilen bilgiye göre olay Ağaç İşleri Mahallesi 29. cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Bunalıma girdiği iddia edilen F.A. (26) çalıştığı işyerinde kendini su borusuna astı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Bu sırada haberi duyan F.A.'nın yakınları iş yerinde sinir krizi geçirdi. F.A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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