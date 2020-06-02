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Bünyan'daki kavgada silah kullanıldı: 3 yaralı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çıkan kavgada, 1'i silahla olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Bünyan'daki kavgada silah kullanıldı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Sultanhanı Mahallesinde meydana gelen kavgada, M.A. ve O.K. ile yabancı uyruklu Ö.M.E., M.M.E. ve M.M.E. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada darp edilen mahalleli M.A, aracında bulunan silahı alıp Ö.M.E’yi bacağından yaraladı. Meydana gelen kavgada diğer yabancı uyruklu şahıslar da vücutlarının belli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıslar ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlattı.
 

İHA

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