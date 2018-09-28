Büyükbaş hayvan hırsızlığından 3 şüpheliden 2’si yakalandı

H.K. isimli kişinin bir büyükbaş hayvanın çalındığı bilgisinin ardından Jandarma ekipleri hareket geçti. Olay ile ilgili yapılan araştırmada, olaya karıştığı iddia edilen şüphelilerinin Y.İ. M.T. ve H.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Y.İ. ve M.T. isimli şüpheliler olayda kullanılan araçla birlikte yakalanırken, diğer şüpheli H.Ç.’nin yakalanması için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Çalınan büyükbaş hayvan ise, Melikgazi ilçesi Mimar Sinan mahallesinde S.S. isimli şahsa ait besi çiftliğinde bulunarak sahibi H.K.’ya teslim edildi.



Yakalanan Y.İ. ve M.T. isimli şüpheli şahıslar, 27 Eylül 2018 günü adli makamlara sevk edildiği bildirildi.



