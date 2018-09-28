Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükbaş hayvan hırsızlığından 3 şüpheliden 2’si yakalandı

Kayseri Kocasinan ilçesi, Gömeç mahallesinde, 24 Eylül 2018 günü saat 11:00 sıralarında mağdur H.K. isimli şahsa ait bir büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından çalındığı bilgisinin gelmesi üzerine Jandarma ekipleri 3 şüpheliye ulaştı. Şüphelilerden 2’si yakalanırken, birinin yakalama çalışmalarının sürdüğü ve yakalanan şahısların ise adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Büyükbaş hayvan hırsızlığından 3 şüpheliden 2’si yakalandı

H.K. isimli kişinin bir büyükbaş hayvanın çalındığı bilgisinin ardından Jandarma ekipleri hareket geçti. Olay ile ilgili yapılan araştırmada, olaya karıştığı iddia edilen şüphelilerinin Y.İ. M.T. ve H.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Y.İ. ve M.T. isimli şüpheliler olayda kullanılan araçla birlikte yakalanırken, diğer şüpheli H.Ç.’nin yakalanması için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalınan büyükbaş hayvan ise, Melikgazi ilçesi Mimar Sinan mahallesinde S.S. isimli şahsa ait besi çiftliğinde bulunarak sahibi H.K.’ya  teslim edildi.

Yakalanan Y.İ. ve M.T. isimli şüpheli şahıslar, 27 Eylül 2018 günü adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

                                                                                                                

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişGömeç MahallesiHayvan HırsızlığıKocasinanGözaltı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.