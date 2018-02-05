Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kanser Günü farkındalığı için şehirlerin simge binalarının mor ışıkla aydınlatılması kampanyasına Kayseri’nin de katılımını sağladı. Mor renge bürünen Saat Kulesi ve Selçuklu Müzesi renk değişikliğiyle dikkatleri üzerine topladı. Türk Kanser Araştırma Ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir ve dernek yöneticileri de mor ışıklı tarihi mekanların önünde bir araya geldi.
Büyükşehir Kanser Günü etkinliğine destek verdi
4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla Tarihi Saat Kulesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi mor ışıkla aydınlatıldı.
05 Şubat 2018 Pazartesi 10:08
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