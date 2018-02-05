Büyükşehir Kanser Günü etkinliğine destek verdi

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kanser Günü farkındalığı için şehirlerin simge binalarının mor ışıkla aydınlatılması kampanyasına Kayseri’nin de katılımını sağladı. Mor renge bürünen Saat Kulesi ve Selçuklu Müzesi renk değişikliğiyle dikkatleri üzerine topladı. Türk Kanser Araştırma Ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir ve dernek yöneticileri de mor ışıklı tarihi mekanların önünde bir araya geldi.