By lock'cu 3 öğretmene 6'şar yıl 3'er ay hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı davalarda, tek tek yargılanan tutuklu sanıklardan Ş.S. duruşma salonunda, D.T. ve M.S. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır bulundu.

"Ben haklarımı Avrupa kapılarında aramak istemiyorum"

Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen sanık öğretmen D.T., mahkemede, "2007 yılında FETÖ dershanesine iş amaçlı, ekmek parası için girdim. O zamanlarda siyasetçilerin, iş adamların çocukları da öğrencimizdi. By lock adlı programı kullanmadım. Ben haklarımı Avrupa kapılarında aramak istemiyorum. Türk hukukuna ve adaletine güveniyorum" diye konuştu.

3 çocuk babası eski öğretmen Ş.S. de, "Söz konusu programı ne indirdim, ne kullandım. 1998 yılında görevime başladım. 2013 yılında Aktif Eğitimciler Sendikası yöneticileri gelerek, beni ikna etti. Daha sonra ise tekrar istifa ettim. Bank Asya'ya hesap açtırdım, gelen mesajlar doğrultusunda, faizsiz bankacılık nedeniyle bir süre kullandım. 19 yıllık öğretmendim. Elime aldığım tek silah yedek subay olarak askerken piyade tüfeği aldım. Burada neden, niçin olduğumu anlamıyorum, ailem mağdur oldu" diyerek ağlamaya başladı. Diğer öğretmen sanık M.S. ise hakkındaki iddiaların hayal ürünü olduğunu söyleyerek, "Savunmam bile alınmadan meslekten ihraç edildim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, ayrı ayrı davalarda yargılanan sanıkların suçlarının sabit olduğu gerekçesiyle, sanıklar D.T., Ş.S. ve M.S.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

-3 tahliye

Öte yandan, by lock kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memurları M.A. ve M.A. ile öğretmen A.B.'nin tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak, tahliyelerine karar verilerek, ayrı ayrı yargılandıkları duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.