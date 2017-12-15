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Bylock kullanan iki zanlı tutuklandı

Kayseri merkezli, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütünün gizli iletişim ağı Bylock programı kullandığı için gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bylock kullanan iki zanlı tutuklandı
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının kendi aralarında iletişim sağlamak amacıyla Bylock programı kullanan kişilere yönelik olarak operasyon düzenlendi.
Kayseri merkezli Diyarbakır ve Mersin'de gözaltı kararı verilen 16 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda F.Ş., A.A., T.E. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirilirken, işlemleri tamamlanan F.Ş. ve A.A.'nın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı kaydedildi.
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