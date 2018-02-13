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BYLOCK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Kayseri ve Çorum'da eş zamanlı yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütünün gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

BYLOCK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullandığı tespit edilen ve haklarında beyanlar bulunan Kayseri merkezinde 6, Çorum’da ise 1 kişi olmak üzere 7 kişiye yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Yakalanan kişiler arasında meslekten ihraç edilen öğretmen, laborant, endüstri mühendisi ve eczacı bulunuyor. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

İHA

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