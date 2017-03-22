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ByLock, rüyalarıma gulyabani gibi giriyor

Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütün gizli iletişim ağı olan ByLock programını kullandıkları, örgütün sendikası Aktif Eğitimciler Sendikası'na üye oldukları ve Bank Asya hesapları olduğu iddiasıyla yargılanan 12 eski öğretmenden 10'una, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Tutuklu sanıklardan biri, "ByLock programı rüyalarımda gulyabani gibi üzerime üzerime geliyor. Beni bu azaptan kurtarın" dedi.

ByLock, rüyalarıma gulyabani gibi giriyor
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalarda tutuklu sanıklar K.Ş., A.B., A.D., R.K., M.Ö., H.Ç., R.S., M.K., E.İ., D.A., İ.K. ve M.E. ile avukatları hazır bulundu.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen tutuklu sanık M.K., duruşmada, "Skype, vine gibi programları indirdiğimi hatırlıyorum. Play Store'da popüler olan programlar arasında ByLock da var mıydı bilmiyorum, öyle indirilmiş olabilir, hatırlamıyorum. ByLlock programını asla kullanmadım. O program rüyalarımda gulyabani gibi üzerime üzerime geliyor. Lütfen beni bu azaptan kurtarın" dedi. Bank Asya hesabı da olan sanık M.K., "Bank Asya çalışanları fetva heyetinden olduklarını söylediler. Bu bankanın günah olmadığını, faizsiz banka olduğunu belirttiler. O nedenle hesap açtırdım" dedi.
İzmir Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılan tutuklu sanık E.İ. ise savunmasında "Ben Gezi olaylarının olduğu sırada Taksim'e yakın Beşiktaş'ta öğretmendim. Tüm öğretmenler gezi eylemlerine destek için giderken, ben öğrencilerimi dahi dışarı çıkarmadım. Şimdi ise terör örgütü üyesi olarak anılıyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu ayrı davalarda tek tek yargılanan sanıkların suçunu sabit görerek, ihraç edilen 12 öğretmenden D.A., E.İ., R.S., H.Ç., R.K., A.D., K.Ş., A.B., İ.K. ve M.E. isimli 10 öğretmene 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Diğer iki sanık M.K. ve M.Ö.'nün ise eksikliklerin giderilmesi için duruşmalarını erteleyen mahkeme, 12 sanığın da cezaevinde tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.

İHA

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