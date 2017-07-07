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Bylock şüphelisi 16 kişi daha adliyeye sevk edildi

Kayseri'de hafta başında yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlardan 16 kişi daha Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bylock şüphelisi 16 kişi daha adliyeye sevk edildi
Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen ve gözaltı kararı çıkarılan 100 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan 17'si dün mahkemeye sevk edilmiş ve 9 kişi tutuklanmıştı. Sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edilen 39 kişiden sonra sorguları tamamlanan 16 kişi daha doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İHA

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