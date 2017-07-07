Bylock şüphelisi 16 kişi daha adliyeye sevk edildi

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen ve gözaltı kararı çıkarılan 100 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 17'si dün mahkemeye sevk edilmiş ve 9 kişi tutuklanmıştı. Sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edilen 39 kişiden sonra sorguları tamamlanan 16 kişi daha doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İHA