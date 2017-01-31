ByLock'tan 5 asker ile 1 polis adliyeye sevk edildi Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 asker ve 1 polis adliyeye sevk edildi.

31 Ocak 2017 Salı 09:38