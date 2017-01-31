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ByLock'tan 5 asker ile 1 polis adliyeye sevk edildi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 asker ve 1 polis adliyeye sevk edildi.

ByLock'tan 5 asker ile 1 polis adliyeye sevk edildi
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir’de görev yapan ve son çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Binbaşı Fatih Mehmet Y., Teğmen Mehmet D., Astsubay Dilek T., Teğmen İbrahim Ethem D., Uzman Çavuş Murat İ. ve polis memuru Halil İbrahim K. ByLock kullandığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığında İstihbarat şubesinde görevli Binbaşı Fatih Mehmet Y.’nin de ByLock kullandığı iddia edilirken, Binbaşı Fatih Mehmet Y. Malatya’da şehit düşen jandarma er Uğur İpek’in 24 Ekim 2016 tarihinde Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde düzenlenen programda şehidin öz geçmişini okumuştu.
İHA
 
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