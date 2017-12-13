ByLock'u sevgilisiyle haberleşmek için indirmiş

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdullah Y. ve avukatı hazır bulundu. Üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Abdullah Y, 2012 yılında amcasının kızı Ş.Y. ile aralarında duygusal bağ oluştuğunu anlattı.

Ş.Y'nin ailesi istemediği için ilişkiyi gizli yürüttüklerini belirten Abdullah Y, "Onunla yazışmak için bir program aradım. Telefonumda 150-200 programa baktım, bazılarını indirdim, bunlardan biri de ByLock'tu. Kullanıcı şifresi oluşturamadığım için ByLock'u kullanmadım. O nedenle Ş.Y'nin telefonuna da indirmedim. Bu programın örgüt tarafından kullanıldığını bilmiyorum." diye konuştu.

Savcı mütalaasında telefonunda "Bylock" bulunan sanığın, bu şeklide örgüt üyeleri ile irtibat kurduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

Aynı mahkemede, aynı suçtan ayrı ayrı tutuklu yargılanan kasiyer Neslihan Arslanhan, kullandığı telefonda bulunan ByLock'tan 80 bağlantı kurduğu yönündeki iddiayı reddederken, tutuklu sanık öğrenci Pınar Bayazit de telefonundan ByLock programına 137 bağlantı yapıldığı iddiasını kabul etmeyerek, programı indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanıklar Bilal Kaya ve Ali Temizyürek de ByLock iddiasını reddederek bearaatlerini talep etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanık Halil Z. de pişman olduğunu belirterek, "Akademisyendim, ihraç edildim. Keşke bu vatana ve millete akademisyen olarak görev yapabilseydim." dedi.

Tutuklu sanıklar Arslanhan, Bayazit, Kaya ve Temizyürek'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, yurt dışı yasağı şartıyla sanıkları tahliye etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Halil Z'yi 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran heyet, hükmün geriye bırakılmasına karar verdi.

AA

