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Çaldığı Malzemeleri Satarken Suçüstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı

Kayseri’de bir kafeden çaldığı diz üstü bilgisayar ve oyun cihazlarını satmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Çaldığı Malzemeleri Satarken Suçüstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Org. Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki R.B.’ye ait kafeye giren hırsız, 100 TL para, 1 adet diz üstü bilgisayar, oyun cihazı ve oyun konsolu çalarak, kayıplara karıştı.
Şikayet üzerine polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve çalışma neticesinde 21 yaşındaki S.B.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.
Şüpheli S.B. aldığı malzemeleri bilgisayar işi yapan 38 yaşındaki İ.S.’ye ait işyerinde satmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Emniyet’teki sorgusunun ardından Adliye’ye sevk edilen şüpheli S.B. çıkarıldığı mahkemece ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

İHA

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