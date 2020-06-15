Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çaldıkları tütünleri kolilerle götürdü

Kayseri'de farklı tarihlerde iş yeri ve otolardan hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin, iş yerinden çaldıkları sigara ve tütünleri kolilerle taşıması şaşkınlık oluşturdu.

Çaldıkları tütünleri kolilerle götürdü

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Selçuk ve Gürcü Sokak'ta işyerinden hırsızlık, Osmanlı Mahallesi Ersan Sokak'ta ise otodan hırsızlık olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelilerinin A.T. (22), F.D. (34), S.D. (29) ve G.E. (23) olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahısların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde bir şüphelinin, iş yerinden çaldığı sigara ve tütünleri kolilerle taşıdığı şaşkınlık oluşturdu. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden A.T. (22), F.D. (34), ve G.E. (23) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.