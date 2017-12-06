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Çalınan gübreler bulundu, sahibine teslim edildi

Kayseri’de bir vatandaşın, evinin yakınındaki römork içerisinde bulunan, tarımsal amaçlı kullanılan 40 çuval gübresi çalındı. Yaklaşık 2 bin kilogram gelen gübre, Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bulundu ve sahibine teslim edildi.

Çalınan gübreler bulundu, sahibine teslim edildi
Olay, Kocasinan ilçesi Kaş Mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaşın, evinin yakınında duran traktör römorku içindeki 40 çuval tarımsal amaçlı olarak kullanılan gübre kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık olayının gri renkli, Fiat Fiorino marka panelvan tipi bir araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen aracın Nevşehir ili Avanos ilçesinde meydana gelen tarım ürünü hırsızlığına karıştığı tespit edildi. Kocasinan ilçesi Kaş mahallesinden çalınan azotlu gübrenin bir başka şahıs tarafından satın alındığı öğrenildi ve çalınan gübreler günü sahibine teslim edildi. .
Azotlu gübre hırsızlığını gerçekleştiren şüpheli, 26 daha önce karıştığı başka bir hırsızlık suçundan tutuklanarak Nevşehir Kapalı Cezaevine konuldu.

İHA

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