Çalıntı eşyaları taşımak için kamyonet çaldılar

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir iş yerinden elektronik eşya ve çelik kasanın çalınıp, aynı iş yerine ait kamyonetle taşınmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı.

Ekipler iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirledi.

Olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Sami K. ve Sezgin A, çaldıkları kamyonetle Osman Kavuncu Mahallesi'nde takip sonucu yakalandı.

Çelik kasa ve diğer malzemeler ise zanlıların gösterdiği demirci dükkanında bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların iş yerinden çaldıkları elektronik eşyaları ve çelik kasayı kamyonete yüklemeleri de güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu arada Sezgin A'nın 8 ayrı hırsızlık olayından kaydının bulunduğu, 15 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

AA



