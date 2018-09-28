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Camilerin musluklarını çalan hırsızlar yakalandı

Kayseri'de 6 caminin musluklarını çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Camilerin musluklarını çalan hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Garipdost Camii, Yeni Pervane Camii, Ömeriye Camii, Meydan Camii ve Arısoy Camii'nde meydana gelen musluk hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Camilerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini belirleyerek kısa sürede yakaladı. Çalıntı malzemelerle birlikte yakalanan 3 şüphe hakkında işlem başlatıldı. 

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, imamların odasından hırsızlık yapan zanlıdan sonra musluk hırsızlarını da yakalayarak vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı. 
 

İHA

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