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Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı

Kayseri'de, bir caminin bağış kasasından 200 TL çalan zanlı güvenlik kameralarına takılırken, zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Karacabey sokakta bulunan Çınar Camii'ne giren hırsız, koli bandını şerit haline getirdi. Koli bandını kasanın para atılan bölmesinden uzatan hırsız, 200 TL parayı alarak kaçtı.
Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkan polis ekipleri 19 yaşındaki Ö.A.'yi yakaladı. Zanlı Ö.A. hakkındaki işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İHA

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