Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

Kayseri yolu üzerinde bulunan Niğde Ata Sanayi Sitesinde bir caminin üzerine yıldırım düştü, cami duvarı kısmen yıkıldı.

CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam namazı saatlerinde Kayseri yolu üzerinde bulunan Niğde Ata Sanayi Sitesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sırasında Ata Sanayi Sitesi Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Caminin duvarı yıkılırken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevrede bulunan dükkanlarda da elektrik hasarları oluştu. 
Niğde AFAD ekipleri ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri camide hasar tespit çalışması başlattı. Ata Sanayi Sitesi Başkanı Osman Kılıç "Akşam namazına 7 dakika filan vardı. Tam o sıralarda oldu. Şimşek çaktıktan sonra camiye koştuk birileri geldi mi diye. Camide kimse yoktu tam o sırada. Çok şükür can kaybı olmadı. Sanayideki esnaflarımızın bazı dükkanlarında hasar oldu" dedi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.