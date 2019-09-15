Çarpışan otomobiller kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasına, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 50 SD 714 plakalı otomobil ile 34 DD 0323 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobiller kaldırıma çıkarak dururken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

