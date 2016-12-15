Çatı yangını korkuttu Osman Kavuncu Mahallesi’nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen dumanları fark edenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Bina sakinleri tahliye edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde yangını söndürdü. Yangında çatı katı büyük hasar gördü.

AA

