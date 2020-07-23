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Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri’de altında fırın bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Zengin Sokak üzerinde gerçekleşen olayda altında fırın olan apartmanın çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri de güvenlik amacı ile yolu trafiğe kapattı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



 

İHA

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