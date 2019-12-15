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Çay paketine uyuşturucu zulalamış!

Kayseri polisi, 27 yaşında İran uyruklu bir kadını Ankara’dan Kayseri’ye uyuşturucu getirirken yolcu otobüsünde çay paketinin içine zulalanmış 513 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile yakaladı.

Çay paketine uyuşturucu zulalamış!
15 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarında Ankara’dan İran uyruklu bir kadın şahsın otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alındı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda İran uyruklu şahsın kimlik bilgileri ve geleceği otobüs tespit edilerek Kayseri-Ankara uygulama noktasında durduruldu.

Tespit edilen İran Uyruklu N.M. (27) isimli kadın şahsın oturduğu yolcu koltuğunun üst bagaj kısmında çay paketinin içine zulalanmış 513 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınarak işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara çıkarılacak.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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