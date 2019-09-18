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Cayır cayır yanan araç hurdaya döndü

Kayseri'de cayır cayır yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Hasan Şahan mahallesinde gece meydana gelen olayda, park halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler otomobili tamamen sardı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, otomobil hurdaya döndü.



Aracının yanışı sırasında gözyaşlarına boğulan otomobilin sahibi ise çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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