Cep telefonu kaçakçıları yakalandı

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri cep telefonlarını piyasaya süren daha önceden adresleri tespit edilerek takibe alınan şahıslara yönelik 12 ayrı işyeri ve eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda 75 adet piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet eski telefonların İMEİ kodunu yeni kaçak telefonlara kopyalayan BOX cihazı ile laptop bilgisayar ve harici harddiskler ele geçirildi. Şahısların işyerlerinde ayrıca 15 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile yine kaçak yollardan yurda sokulan satışı yasak olan 19 adet cinsel içerikli likitide şurubu ele geçirildi.

Operasyon sonrasında 10’u Suriye uyruklu olan, H.A., M.M., A.G., M.Ç., A.A., M.A., A.M., A.E., M.H., A.K . ve S.K. adlı 11 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

