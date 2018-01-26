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Cezaevi'nden kaçan 2 hükümlü hastanede yakalandı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde devlet hastanesinde polis ekipleri tarafından yakalanan ve şüpheli tavır sergileyen 2 kişinin yapılan sorgunun ardından hükümlü oldukları ve cezaevinden kaçtıkları ortaya çıktı.

Cezaevi'nden kaçan 2 hükümlü hastanede yakalandı
Bünyan ilçesinde 25 Ocak gece saat:01.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Bünyan Devlet Hastanesi içerisinde şüpheli 2 şahsın olduğu bilgisi üzerine, polis ekipleri 27 yaşındaki T.K. ve aynı yaştaki M.Ö.’yü yakaladı. Polis ekiplerince sorgusu yapılan 2 şüphelinin hükümlü oldukları tespit edildi.

Şüpheliler T.K. ve M.Ö.’nün Bünyan Yarı Açık Cezaevi’nden kaçtıkları ortaya çıkarken, polis ekiplerinin şüpheliler hakkında ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçundan işlem yaptığı, şüpheliler T.K. ve M.Ö.’nün cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
İHA
 
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