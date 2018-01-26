Cezaevi'nden kaçan 2 hükümlü hastanede yakalandı

Bünyan ilçesinde 25 Ocak gece saat:01.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Bünyan Devlet Hastanesi içerisinde şüpheli 2 şahsın olduğu bilgisi üzerine, polis ekipleri 27 yaşındaki T.K. ve aynı yaştaki M.Ö.’yü yakaladı. Polis ekiplerince sorgusu yapılan 2 şüphelinin hükümlü oldukları tespit edildi.



Şüpheliler T.K. ve M.Ö.’nün Bünyan Yarı Açık Cezaevi’nden kaçtıkları ortaya çıkarken, polis ekiplerinin şüpheliler hakkında ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçundan işlem yaptığı, şüpheliler T.K. ve M.Ö.’nün cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

İHA

