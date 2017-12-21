CEZAEViNDEN iZiN ALIP HIRSIZLIK YAPTI

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesi’nde dinlenme tesislerinde meydana gelen mazot hırsızlığıyla ilgili olarak İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Örenşehir Mahallesi’nde bir petrol istasyonunda bulunan tırdan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerine gelerek tır şoförü Ş.Ö. ile görüştü. Tır şoförü Ş.Ö.’nün verdiği eşkaller doğrultusunda çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, 38 BJ 992 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın içinde 5 adet 70’er litrelik bidon ile 4 metrelik hortum ele geçirildi.



Araçta bulunan Ali H., Hayati Ç. ve Ahmet P. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Hayati Ç.’nin hırsızlık suçundan Bünyan Cezaevinde yattığı, Ali H.’nin ise adli kontrol kararı bulunduğu belirlendi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

İHA