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CHP binasını kundaklayan sanığa 7 yıl hapis

Kayseri'de, CHP Hacılar ilçe binasını kundaklayan ve bir okul ile belediyeye ait tuvaletin duvarına yazı yazan sanık, 7 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

CHP binasını kundaklayan sanığa 7 yıl hapis
Alınan bilgiye göre, 13. Asliye Ceza Mahkemesince, tutuklu yargılanan N.A'ya Gündoğanlar Ortaokulunun istinat duvarı ile Hacılar Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki tuvaletin duvarına sprey boyayla yazı yazdığı gerekçesiyle 2 yıl 2 ay, CHP ilçe binasında kasten yangın çıkardığı ve bunu benzin dökerek yaptığı için 4 yıl, iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan da 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. 
N.A, hakkında hüküm verildiği ve kaçma şüphesi oluşmadığından mahkemece tahliye edildi. 
AA
 
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