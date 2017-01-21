CHP binasını kundaklayan sanığa 7 yıl hapis Kayseri'de, CHP Hacılar ilçe binasını kundaklayan ve bir okul ile belediyeye ait tuvaletin duvarına yazı yazan sanık, 7 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Alınan bilgiye göre, 13. Asliye Ceza Mahkemesince, tutuklu yargılanan N.A'ya Gündoğanlar Ortaokulunun istinat duvarı ile Hacılar Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki tuvaletin duvarına sprey boyayla yazı yazdığı gerekçesiyle 2 yıl 2 ay, CHP ilçe binasında kasten yangın çıkardığı ve bunu benzin dökerek yaptığı için 4 yıl, iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan da 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

N.A, hakkında hüküm verildiği ve kaçma şüphesi oluşmadığından mahkemece tahliye edildi.

AA

