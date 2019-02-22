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CHP İlçe Binasına Saldıran Sanık Tahliye Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan ilçe teşkilatına saldırdığı ve ofis malzemelerine zarar verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık ilk celsede tahliye oldu.

CHP İlçe Binasına Saldıran Sanık Tahliye Oldu

Kocasinan İlçe Örgütü binasına 2 Aralık 2018’de gece saatlerinde saldırı oldu. Saldırgan Ö.T., camlarını kırdığı binanın içerisinde de bilgisayar, yazıcı, televizyon gibi elektronik eşyalara, parti bayrakları ile Türk bayraklarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duvarda asılı duran fotoğraflarına zarar verdi. Tutuklanan Ö.T. soruşturma evresinde verdiği ifadede, gençlik kollarında aktif çalıştığını, CHP’ye üye olduğunu, son dönemlerde CHP’nin politikasını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilmişti.

Kayseri 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine tutuklu sanık Ö.T. ve çok sayıda CHP’li katıldı. Çok pişman olduğunu söyleyen sanık Ö.T., "Bir anlık kızgınlıkla girip, ortalığı kırıp döktüm, çok pişmanım, zararı gidermek istiyorum” dedi.

Mahkeme hakimi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
 

İHA

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