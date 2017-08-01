Çiğ et yerken öldü

Alamettin Mahallesi'ndeki evinde çiğ et yiyen Nafize Mutlu (69), bir anda nefessiz kaldı.
Yakınları tarafından Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mutlu'nun, yapılan otopside yemeye çalıştığı çiğ etin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
AA
Yakınları tarafından Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mutlu'nun, yapılan otopside yemeye çalıştığı çiğ etin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
AA