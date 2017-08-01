Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiğ et yerken öldü

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde çiğ et yerken nefes borusu tıkanan kadın hayatını kaybetti.

Çiğ et yerken öldü
Alamettin Mahallesi'ndeki evinde çiğ et yiyen Nafize Mutlu (69), bir anda nefessiz kaldı.
Yakınları tarafından Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mutlu'nun, yapılan otopside yemeye çalıştığı çiğ etin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
AA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.