ÇiĞ KÖFTEDEN ZEHiRLENEN ÖĞRENCiLER HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesindeki Kadir Rezzan Has Ortaokulu'nda 14 öğrenci, öğle arasında kendi aralarında para toplayarak çiğ köfte aldı. Çiğ köfteyi yiyen öğrenciler, iki saat sonra sınıfta fenalaşarak kustu. Okul yönetimi tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri öğrencilere müdahale etti. Bir öğrenci ayakta tedavi görürken, diğer öğrenciler ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA