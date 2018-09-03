Cinayet sanığı: “155’i ben aradım”

13 Mart’ta saat:19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde boş bir arazide meydana gelen olayda, iddiaya göre 34 yaşındaki G.B. yaya olarak gezdiği esnada kendisine ve etrafa küfür ettikleri gerekçesiyle 45 yaşındaki İ.E., 27 yaşındaki E.Ç. ve 45 yaşındaki H.M.E.’yi uyardı.



Tartışma, kavgaya dönüşünce, kavga esnasında şahıslardan birinin araçtan aldığı tüfeğin çıkan arbedede patlaması sonucu 2 kişi kaçtı. Ancak H.M.E. ile G.B. birbirlerini darp etmeye devam etti. Kavga sırasında H.M.E. kayalıklardan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan H.M.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopside H.M.E.’nin beyin kanamasından öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık G.B.(34) ile şikayetçiler İ.E.(45), E.Ç.(27) ve avukatlar hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Y.E. “Olay günü biz E.Ç. ile alkol alıyorduk. 5-10 dakika oturmadık, arkamızdan bir silah sesi geldi, aracın camı kırıldı. Biz bağırarak kaçmaya başladık, yardım istemek için kaçtık, döndüğümüzde H.M.E. yerde yatıyordu. G.B.’yi tanımam ama ağabeyi arkadaşım olur. Herhangi bir tartışma olmadan, direk üzerimize saldırdı, biz de silah sesi ile kaçtık” diye konuştu.



4 tanığın dinlendiği davada tutuklu sanık G.B., “Geçmişte uyuşturucu kullandım ama olay sırasında kullanmadım. Olay günü ‘ben yaptım, sorumlusu benim’ gibi kelimeler kullanıp bağırdığım iddialarını kabul etmiyorum. Olaydan sonra 155’i ben de aradım” dedi.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında sanık G.B.’nin ‘kasten adam öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

