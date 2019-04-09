Cinayet sanığı kardeşlere müebbet talebi

SUÇ MAKİNESİ KARDEŞLER ANKARA’DA YAKALANMIŞLARDI
8 Ağustos 2017 günü Kocasinan İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde E.Ç. ve B.Ç. kardeşler ile V.Ş. ve S.Ş. kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 27 yaşındaki V.Ş. ve 25 yaşındaki S.Ş. av tüfeği ile vurularak yaralandı.
Ağır yaralanan V.Ş. tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. V.Ş.'nin hayatını kaybetmesi sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlılar B.Ç. ve E.Ç.'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde olduğunu belirledi. Karşılarında polisi gören zanlılar ile polis arasında yaklaşık 2 saatlik kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonrasında B.Ç. çalıların arasında, E.Ç. ise ahırda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde B.Ç.'nin 4, kardeşi E.Ç.'nin ise 6 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden E.Ç. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık E.Ç. ile başka suçtan hükümlü ağabeyi B.Ç. ve öldürülen V.Ç.’nin eşi İ.Ş., annesi A.Ş. ile avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı verdiği mütalaasında iki grubun birbirleri ile akraba oldukları, olay günü S.Ş.’nin ele geçirilemeyen bıçağın sapı ile katılan sanık E.Ç.’yi yaraladığı, E.Ç.’nin de bu durumdan yaşadığı infial nedeniyle ağabeyi B.Ç.’yi alarak V.Ş. ile S.Ş.’nin evinin önüne geldikleri, tarafların karşılaşmaları üzerine E.Ç.’nin tüfek ile V.Ş. ve S.Ş.’ye ateş ettiği tespit edildi. S.Ş. hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanırken, V.Ş. ise hayatını kaybetti.
Sanık kardeşler E.Ç. ile B.Ç.’nin fikir ve eylem birliği içerisinde V.Ş.’yi ‘kasten adam öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını, katılan sanık S.Ş.’nin de ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Başka suçtan hükümlü sanık B.Ç., “Ben o zamanlarda denetimli imza atıyordum. Olay anında yoktum, cinayet ile alakam yok. O gün zaten Ankara’ya gidecektim” derken, tutuklu sanık E.Ç. ise “Ben gözleri çok görmeyen birisiyim, zaten yaralıydım. Olay günü gece 60 metreden ateş edilmiş. V.Ş.’yi öldürmek için bir kastım yoktu, tüfekte el izi yok, tüfek de benim üzerime kaldı. 2 yıldır cezaevindeyim, bu suçu biz işlemedik” diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı Mayıs ayına ertelerken, tutuklu sanık E.Ç.’nin tutukluluk halinin devamına, başka suçtan hükümlü sanık B.Ç.’nin de bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.
8 Ağustos 2017 günü Kocasinan İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde E.Ç. ve B.Ç. kardeşler ile V.Ş. ve S.Ş. kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 27 yaşındaki V.Ş. ve 25 yaşındaki S.Ş. av tüfeği ile vurularak yaralandı.
Ağır yaralanan V.Ş. tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. V.Ş.'nin hayatını kaybetmesi sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlılar B.Ç. ve E.Ç.'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde olduğunu belirledi. Karşılarında polisi gören zanlılar ile polis arasında yaklaşık 2 saatlik kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonrasında B.Ç. çalıların arasında, E.Ç. ise ahırda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde B.Ç.'nin 4, kardeşi E.Ç.'nin ise 6 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden E.Ç. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık E.Ç. ile başka suçtan hükümlü ağabeyi B.Ç. ve öldürülen V.Ç.’nin eşi İ.Ş., annesi A.Ş. ile avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı verdiği mütalaasında iki grubun birbirleri ile akraba oldukları, olay günü S.Ş.’nin ele geçirilemeyen bıçağın sapı ile katılan sanık E.Ç.’yi yaraladığı, E.Ç.’nin de bu durumdan yaşadığı infial nedeniyle ağabeyi B.Ç.’yi alarak V.Ş. ile S.Ş.’nin evinin önüne geldikleri, tarafların karşılaşmaları üzerine E.Ç.’nin tüfek ile V.Ş. ve S.Ş.’ye ateş ettiği tespit edildi. S.Ş. hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanırken, V.Ş. ise hayatını kaybetti.
Sanık kardeşler E.Ç. ile B.Ç.’nin fikir ve eylem birliği içerisinde V.Ş.’yi ‘kasten adam öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını, katılan sanık S.Ş.’nin de ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Başka suçtan hükümlü sanık B.Ç., “Ben o zamanlarda denetimli imza atıyordum. Olay anında yoktum, cinayet ile alakam yok. O gün zaten Ankara’ya gidecektim” derken, tutuklu sanık E.Ç. ise “Ben gözleri çok görmeyen birisiyim, zaten yaralıydım. Olay günü gece 60 metreden ateş edilmiş. V.Ş.’yi öldürmek için bir kastım yoktu, tüfekte el izi yok, tüfek de benim üzerime kaldı. 2 yıldır cezaevindeyim, bu suçu biz işlemedik” diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı Mayıs ayına ertelerken, tutuklu sanık E.Ç.’nin tutukluluk halinin devamına, başka suçtan hükümlü sanık B.Ç.’nin de bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.
İHA