Cinayet sanığı kardeşlere müebbet talebi Kayseri'de 2017 yılında av tüfeği ile bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı cinayet ile ilgili iki kardeşin yargılanmasına devam edildi. Savcı iki kardeşin de ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

09 Nisan 2019 Salı 14:46