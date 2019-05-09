Cinayet sanığına 'meşru müdafaa' gerekçesiyle beraat

İddiaya göre Kayseri itfaiyesinde görevli Şenol A. ile önceden husumetli olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Mutlu A., Pınarbaşı ilçesinde karşılaştı. Şenol A., çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mutlu A.’yı 6-7 yerinden bıçakladığı iddia edilirken, Mutlu A. ise yanındaki silah ile Şenol A.’ya ateş etti. Pınarbaşı’da görevli Sarızlı Şenol A. hayatını kaybederken, bıçakla ağır yaralanan Mutlu A. ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mutlu A. tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Mutlu A. ile avukatı hazır bulundu. Olayı bir türlü unutamadığını söyleyen sanık Mutlu A. “İlk bıçak darbesini aldım, diğerlerini engellemeye çalıştım ama 6,7 yerimden bıçaklandım. Silah ise ikimizin arasında patladı. Ben öldürmek isteseydim, silahımdaki diğer kurşunları da sıkardım, sadece bir kez arbede sırasında patladı. Aramızda daha önceden dostluk vardı, sonra aramız bozuldu. Ben kaçtıkça o benim daha çok üzerime geldi. Olayı bir türlü unutamıyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” diye konuştu.



Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanık Mutlu A.’nın birden fazla bıçak darbesi ile yaralandığı, olayı ilk başlatanın karşı taraf olabileceği gerekçesiyle eylemin meşru müdafaa sınırlarında kalacağını, sanığın beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu TCK 25. Maddesi gereğince ‘kasten adam öldürme’ suçunun meşru müdafaa altında işlendiği kanaatine vararak sanık Mutlu A.’nın beraatına ve tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığa 'ruhsatsız yasak silah bulundurma' suçundan verdiği 10 ay hapis cezasını, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

