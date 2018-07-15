Cinayet sanığından şok savunma: "1915’te bile öyle çatışma olmamıştır"

4 Temmuz 2017’de İncesu ilçesi Ötebatan Mahallesi’nde meydana gelen olayda aralarında geçmişten kaynaklı husumetli olan iki aile arasında silahlı, sopalı, taşlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 40 yaşındaki mahalle muhtarı Bekir S. ile amcası 55 yaşındaki Mustafa S. hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına H.H.T., M.T., Z.T. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar H.H.T., M.T., Z.T. ve M.T. ile müşteki Y.S., mağdur Ş.T., müşteki Y.S., mağdur S.S. ile avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık M.T. duruşmada yaptığı savunmasında şunları söyledi: "Ben ahırda hayvan suluyordum. Bir anda silah sesi duydum, bağrışmalar oldu. Ellerinde demirler, sopalar, parke taşları, tüfeklerle geldiler. 'Tutun bunları, gözlerinin önünde ailelerini sinkaf edin' diye bağırıyorlardı. 1915'te bile öyle bir çatışma olmamıştır. Bizimkilerin hepsi eve saklandı. Bizden babam yaralandı, ben sol elimden yaralandım. M.S. 'savaş başladı, çıkın lan’ diye bağırıyordu. Ben üzerime kayıtlı ruhsatlı av tüfeğimi aldım, sıktım. Benim tüfeğimden çıkan kurşunlar Mustafa S.’yi öldürdüyse saygı duyarım ama ben namusumu, şerefimi korumak için havaya doğru sıktım. Bekir ile Mustafa'yı kim vurdu bilmiyorum, belki birbirlerini vurdular."



"Oy vermedik diye yolumuzu kesiyorlar, düşmanlık besliyorlardı"

Olay günü karşı taraftan yoğun bir şekilde ateş edildiğini söyleyen tutuklu sanık H.H.T. ise "Karşı taraf bizlere bağırarak 'çıkın lan dışarı, savaş başladı' diye kadınlarımıza saldıracaklarını söyleyecek sözler söylüyorlardı. Yoğun bir şekilde ateş edildiği için kimin vurduğunu görmedim. Kendimi traktörün garajına attım, jandarmayı aradım, karşı taraf suçlamaları bize atıyor. 2014 mahalli seçimlerinden beri husumet var. Muhtarlığı Bekir S. kazandı ama biz onlara oy vermedik diye yolumuzu kesiyorlar, düşmanlık besliyorlardı. Biz sürekli şikayet ettik ama önemsenmedi” dedi.



Tutuklu sanık M.T. de "Olaydan önce muhtarı cep telefonu ile aradım. Senin kardeşlerin neden bize sürekli saldırıyor, alacağımız vereceğimiz mi var ki diyerek azarladım. O da bana 'sen aradan çekil. Allah ya size ya bize. Benim vur emrimi bekliyorlar' diyerek telefonu kapattı. Daha sonra bu olay yaşandı. O gün ben eğer bizimkileri içeri almayıp, kapıları kapatmasaydım oradan 20 ölü çıkacaktı" diye konuştu.



Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verirken, öğleden sonraki oturumda mağdur, müşteki ve tanıkların dinlenilmesi bekleniyor.

