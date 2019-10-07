Cinayet sanığının cezası 26 yıldan 11 yıla düştü Kayseri'de 2016’da iki grup arasında çıkan ve kan davasına dönen cinayet ile ilgili davada yerel mahkemece 26 yıl hapis cezası alan sanığın kararını Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan sanığın cezası olay tarihindeki 18 yaşından küçük olması ve iyi hal indirimi ile birlikte 11 yıl 8 aya düştü.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:31