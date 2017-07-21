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CiNAYET ŞÜPHELiSi 2 KiŞi TUTUKLANDI

Kayseri'de 69 yaşındaki Sayal Say'ın öldürülerek 30 metrelik tünele gömülmesi olayıyla alakalı gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. 

CiNAYET ŞÜPHELiSi 2 KiŞi TUTUKLANDI
Kayseri'de 10 Nisan 2017’de Kocasinan ilçesine bağlı Hasanarpa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çocukları yurt dışında kalan Sayal Say’dan (69) bir süre haber alamayan mahalle muhtarı, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. İhbarın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Kocasinan Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüpheliler Ahmet İ. ve Mustafa K. İzmir'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ekipler, cinayete kurban giden Sayal S.'nin cesedini, 6 saatlik çalışma sonucunda define aramak için kazılan 30 metrelik tünelde toprağa gömülü halde bulmuştu.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayla ilgili Mustafa K.'nın annesi Emine K. ve mahalle sakini Ahmet M.'yi de gözaltına aldı. Dün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Mustafa K. ve Ahmet İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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