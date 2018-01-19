Cinayet zanlılarına müebbet hapis istendi

2001 yılında meydana gelen olayda Hüseyin K., aralarında husumet bulunan Kıvanç K.’nın evini kurşunladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin K., sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada Cinayet Büro Amirliği’ne ait sivil otomobile, Sümer Mahallesi Kocasinan Belediyesi Sosyal Tesisleri yanında, Kıvanç K.’nın kullandığı 34 EVC 87 plakalı araçtan, ateş açıldı. Saldırı sonrası başından vurularak ağır yaralanan Hüseyin K., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, otomobilde bulunan 1 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Kıvanç K., çıkarıldığı mahkemece ’Kasten adam öldürme’ suçundan 16 yıl hapis cezası aldı.







16 yıl sonra cezaevinden çıkan adamı öldürdüler

Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olan Kıvanç K., iddiaya göre 4 Temmuz 2017 gece saatlerinde Kiçikapı Mahallesinde 2001 yılında öldürdüğü Hüseyin K.’nın yeğeni Hüseyin Ö. (27) ve Batuhan K. (21) ile karşılaştı. Bu sırada, Hüseyin Ö., yanında bulundurduğu silahla Kıvanç K.’ya 5 el ateş açtı. Ağır yaralanan Kıvanç K., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde Hüseyin Ö. ve Batuhan K.’yı gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Y.Ö., K.Y., H.K. ve M.K.’yi de göz altına aldı. Hüseyin Ö. ve Batuhan K. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanıklar Hüseyin Ö.(27) ve Batuhan K. (21) ile tutuksuz sanıklar Y.Ö., K.Y., H.K. ve M.K. ve avukatları hazır bulundu. Öldürülen Kıvanç K.’nın kız kardeşi başka suçtan tutuklu olan F.K. da jandarma eşliğinde müşteki olarak duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık Hüseyin Ö. mahkemede Kıvanç K.’yı tasarlayarak öldürmediklerini belirterek, “Olay günü bankanın önünde beyaz bir otomobil yanımıza gelerek bizi tahrik etti. Camı açmamızı söyledi, açtığımda hakaretler etti, el hareketi yaptı. Gururuma yediremedim, rast gele ateş ettim. Bilerek veya isteyerek bilinçli öldürmedim. Olay tamamen tesadüf oldu. Yakın zamanda evlenecektim. Düğününe 4 gün kala hiç kimse böyle bir şey yapmaz” dedi.

Olay günü Hüseyin Ö.nün bulunduğu aracı kullanan tutuklu sanık Batuhan K. ise “O şahıs ile trafikte karşılaştık, bizi taciz etti, bizi takip ederek küfürler etti. Silah sesi duydum. Eğildim ve kafamı kaldırdığımda Hüseyin’in ateş ettiğini gördüm. O an korktum ve kaçtım” diye konuştu.

7 tanığın dinlendiği davada tutuksuz sanıklar da olayla ilgileri olmadığını, suçsuz olduklarını söylediler.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında tutuklu sanıklardan Hüseyin Ö.’ye ‘kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme’ ve ‘yasak silah bulundurma’ suçlarından cezalandırılmasını, Batuhan K.’ya da ‘kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme’ suçundan cezalandırılmasını ve iki sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan H.K. ve M.K.’nin ‘azmettirme’ suçundan cezalandırılıp tutuklanmalarını, Y.Ö. ve K.Y.’nin ise delil yetersizliğinden beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarının savcının mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı Mart ayına erteledi.

İHA