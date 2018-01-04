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CİNAYET ZANLISI 120 GÜN SONRA YAKALANDI

Kayseri'de 2017 Eylül ayında bir sünnet düğününde çıkan ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan kavga sonrası kaçan şüpheli 120 gün sonra polis ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ZANLISI 120 GÜN SONRA YAKALANDI
1 şüpheli olayın ardından tutuklanmıştı
5 Eylül 2017’de saat:19.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Feyzioğlu Mahallesi 45. Sokak'ta meydana gelen olayda Ö.P., İ.G., D.P., E.P., Y.P. ve M.P. aralarında bulunan önceki husumetten dolayı tartıştıkları V.Y., H.Y. ve M.D. ile birbirlerini darp etti. Birden fazla silahın da kullanıldığı olay sırasında V.Y. göğsünden, Ö.P. ise sol bacağından yaralandı. V.Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ve kartuş ele geçirildi. Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.P. Emniyet'teki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
120 gün sonra polis ekiplerince yakalandı
Olay sonrası firar eden şüphelilerden 30 yaşındaki D.P. cinayetten 120 gün sonra polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli D.P. Emniyet’teki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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